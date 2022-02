*Presentazione App “Welcome Reggio”*

La Confesercenti di Reggio Calabria presenta l’App Welcome Reggio. Una guida interattiva per la troupe cinematografica che risiederà in città per 6 settimane e che fornirà una serie di servizi mirati e convenienti per i lavoratori del settore cinematografico che diventeranno anche ospiti e turisti.

Potranno godere e vivere Reggio con un Benvenuto!