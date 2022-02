Pastore ucciso nel Reggino a colpi di arma da fuoco, c’è un sospettato

Un uomo è stato portato in una caserma dei carabinieri col sospetto di essere l’autore dell’omicidio di Leo Romeo, un pastore di 42 anni trovato morto a Condofuri superiore, in provincia di Reggio Calabria. Il corpo è stato trovato venerdì sera in una scarpata, in località Ceracadi. I carabinieri della stazione di Melito Porto Salvo, non hanno dubbi che si tratti di un omicidio e non di un incidente.