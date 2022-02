Occhiuto investe su Reggio Calabria e ribadisce: “Lavoriamo per creare una Calabria diversa”

di Grazia Candido – “Sono stati tre mesi intensi nei quali abbiamo cercato di dare una idea della Calabria diversa dal passato. Non è semplice ma, noi ce la stiamo mettendo tutta”.

Così il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto, nel pomeriggio di oggi presso l’E Hotel”, insieme al vice presidente Giusy Princi, all’assessore regionale Tilde Minasi (presenti anche parlamentari, consiglieri regionali, sindaci ed amministratori locali) tira le somme dei suoi primi mesi annunciando importanti interventi che interesseranno i comuni della Provincia di Reggio.

“Un bilancio che traccia il grande lavoro di squadra, risultati che hanno visto tutta la Giunta impegnata in maniera sinergica – afferma la vice presidente Princi -. Non é facile stare al passo del presidente Occhiuto che vuole con forza una Calabria diversa. In campagna elettorale aveva detto che avrebbe dato a Reggio una centralità assoluta e lo ha fatto: tutti gli interventi connotati da una linea di azione impongono due elementi imprescindibili: trasparenza e merito. Il Presidente, sin dall’inizio, ha affermato che il merito non ha colore politico ma competenze e su questo piano, Occhiuto ha fatto una vera rivoluzione. Siamo orgogliosi dei risultati che caratterizzano la Provincia”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore regionale Minasi che “in questi mesi di lavoro, pochi ma intensi, il presidente ha cementato lo spirito di squadra e non si è mai sottratto a tutti i dossier portati alla sua attenzione. Conosciamo bene le criticità e la genesi di una Regione messa a dura prova nell’ultimo decennio e da reggina, non posso che ringraziare il Presidente per l’attenzione data all’Area Metropolitana di Reggio Calabria – aggiunge la Minasi -. Mi fa piacere che siano presenti i sindaci che saranno interessati ai vari progetti, occasioni uniche che ci spronano a seguire questo modus operandi incisivo che cambierà il futuro della Regione”.

Il Governatore della Calabria, dopo aver ringraziato “le bravissime donne al suo fianco che stanno dando un importante contributo alla Giunta”, è “persuaso del fatto che l’attuale governo regionale essendo guidato da un cosentino, deve convincere nella città e nella provincia di Reggio”.



“Quello che abbiamo fatto nei primi 100 giorni lo abbiamo già presentato ma ci sono altre importanti novità – afferma Occhiuto -. Abbiamo riprogrammato i fondi del Psc e hanno trovato finanziamento per 65 milioni di euro la strada per Polsi, investimento necessario per contrastare la ‘ndrangheta, 20 mln per la SSV Reggio-Cardeto e 20 mln saranno spesi per la strada Fiumara-San Roberto (3,5 Km che vanno a completare SSV Campo Calabro – San Roberto). Abbiamo pensato anche a Gambarie e stiamo valutando di integrare i finanziamenti per la seggiovia e per una cabinovia”.

Poi passa al “tasto dolente” Sacal ricordando che “ci sono i 25 milioni di euro per rilanciare l’aeroporto “Tito Minniti” stanziati nella legge di bilancio grazie all’emendamento Cannizzaro che vanno spesi bene ed è necessario fare un piano industriale per lo sviluppo dell’aeroporto. Ita Airways sta riducendo i voli disponibili per Reggio e la prossima settimana, parlerò con il dg per rivedere la decisione. Stiamo valutando anche di acquisire il totale della partecipazione di Sacal, ci hanno risposto che sono pronti a cedere il 52%, certo se riuscissimo ad acquisire l’intero pacchetto risolveremmo tutti i problemi”.

Buone nuove anche sulla sanità e sul piano culturale con iniziative che riguarderanno i Bronzi di Riace perché “la cultura non è solo sedimentazione della storia ma deve servire a fare dei giacimenti culturali e questi devono diventare asset di sviluppo della Regione”.

“Con la nomina di Commissario della sanità per la Regione sapevo di andare incontro ad una impresa difficile, non ho mai addossato responsabilità al passato e nel periodo più difficile in cui la pandemia incalzava, in molti hanno pensato che la Calabria non ce l’avrebbe fatta, sarebbe diventata un città rossa. Invece, abbiamo dimostrato di avere ottimi medici e infermieri e la Calabria è stata la prima regione d’Italia per incremento nella campagna vaccinale anti-covid costruendo un modello copiato da altre Regioni – aggiunge soddisfatto il Governatore -. La Calabria ha delle vere eccellenze ma vanno organizzate meglio. Abbiamo centri vaccinali che hanno funzionato bene e visto che tra qualche mese ci si vaccinerà di meno, ho pensato che questi centri non vanno smantellati ma trasformati in luoghi fisici per fare prevenzione, per eseguire gli screening per le varie malattie. Quando dico di essere preoccupato per il sistema sanità reggino è perché il Commissariamento c’è stato per una approssimazione della gestione regionale e ha portato a non investire sulle strutture e sul personale. Per questo, ho fatto un investimento di 86 milioni di euro per apparecchiature e farò un altro decreto per ulteriori 50 mln di euro, sempre per attrezzature sanitarie. Ho sbloccato le assunzioni con concorsi a tempo indeterminato e, visto che l’Asp di Reggio Calabria potrebbe assumere 500 persone e, da anni, non riesce a farlo per un deficit amministrativo, ho chiesto al Governo di essere autorizzato dall’Agenas (agenzia nazionale per i servizi sanitari) per fare i concorsi al posto dell’azienda provinciale. Sulla sanità di Reggio Calabria c’è un grandissimo lavoro da fare e ci giochiamo tutto. Stiamo attivando con l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” un progetto importante ma ne parleremo tra qualche mese – conclude il Governatore -. Io guardo con attenzione la provincia di Reggio ma aiutatemi con idee e proposte anche se alla guida della Regione c’è un presidente di Cosenza”.