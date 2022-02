Occhipinti (UpC): «L’Amministrazione comunale rispetti gli impegni assunti con l’A.S.D. Laureana 2021 e metta a disposizione lo stadio»

«E’ diventata grottesca la gestione degli impianti sportivi a Laureana. Dopo quattro mesi dall’inizio del campionato di calcio dilettantistico di terza categoria, l’A.S.D. Laureana 2021 continua a non potere usufruire dello stadio del proprio Comune, dopo che l’Amministrazione aveva assunto impegni ufficiali per risolvere la questione in breve tempo».

Il presidente di Uniti per Crescere Riccardo Occhipinti esprime la propria solidarietà alla dirigenza dell’A.S.D. Laureana che, da lungo tempo, ha dovuto chiedere ospitalità ai Comuni limitrofi per poter consentire alla propria squadra di svolgere regolarmente gli allenamenti e disputare le partite di campionato.

«Chiediamo all’Amministrazione comunale di Laureana e all’Assessore allo Sport – prosegue Occhipinti – di chiarire immediatamente quali siano gli ostacoli che impediscono alla squadra di poter utilizzare lo stadio del proprio Comune e perchè non siano arrivate ancora le risposte ufficiali che la stessa Amministrazione aveva garantito di fornire nello spazio di 30-60 giorni al termine di un incontro svolto insieme alla Dirigenza nel mese di agosto».

«Lo sport rappresenta un veicolo fondamentale di crescita e di aggregazione per i giovani – dice ancora Occhipinti – che deve avere la massima attenzione specialmente in un periodo difficile come questo con la pandemia che ha messo a dura prova noi tutti e i nostri giovani in particolare. E’ assurdo poi che si trovi sensibilità al problema da parte della Amministrazioni di altri Comuni, mentre il Comune di Laureana continua a rimanere sordo alle esigenze di una squadra che dovrebbe essere valorizzata al meglio, cominciando proprio con la possibilità di poter utilizzare l’impianto sportivo del proprio territorio».

Riccardo Occhipinti

Presidente Uniti per Crescere