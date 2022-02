Neri (FdI): ““Statale 106, in Consiglio regionale arriverà proposta unitaria”

Quest’oggi la IV Commissione consiliare Ambiente ha discusso l’annosa questione della ‘Statale 106’ e degli interventi ad essa riferiti. Un passaggio importante e propedeutico al dibattimento della prossima seduta del Consiglio regionale. Un ringraziamento particolare per il lavoro portato avanti dall’ Ing. Moroni, dirigente generale Infrastrutture e lavori pubblici della Regione, e dall’ Ing. Giuseppe Iiritano, dirigente settore Infrastrutture di trasporto, i soli a presentarsi in audizione quest’oggi, facendo il proprio dovere nei confronti degli organi legislativi regionali. Dispiace al contempo segnalare l’assenza del Commissario straordinario per l’opera Strada statale 106 Jonica, Ing. Massimo Simonini, e del Responsabile della Struttura territoriale Calabria dell’Anas, Ing. Francesco Caporaso.

Quello della ‘106’ rappresenta un nodo strategico di stringente attualità per il futuro e per lo sviluppo della nostra regione, che arriva in Aula per esaminare il tema dell’ammodernamento e della riqualificazione dell’infrastruttura viaria più importante della Calabria.

E’ evidente l’esigenza politica di tutti i partiti – maggioranza ed opposizione – di formulare una proposta unitaria, affinché si possa impegnare il Governo nel disegno di realizzazione di un’infrastruttura efficace, sicura e che garantisca una moderna connessione tra la fascia ionica calabrese e il resto d’Italia.

Ringrazio pertanto la collega di partito, l’On. Luciana De Francesco, che in Commissione Ambiente ha puntualmente esposto la proposta di FDI, la quale, certamente integrata ed arricchita dei contributi di tutti gli altri partiti in sede di Conferenza dei Capigruppo, porterà alla luce una mozione unitaria per la ‘Statale

106’, sintesi di un lavoro mirato all’esclusivo interesse del raggiungimento di risultati concreti, indispensabili soprattutto a scostare interi territori da un sostanziale isolamento e renderli maggiormente competitivi ed attrattivi.