Marisa Cagliostro: “Cinquantenario dei Bronzi: niente polemiche e tutti a lavoro”

Il cinquantenario dei Bronzi è stato oggetto, nella seduta di ieri 11 febbraio, della Commissione cultura con l’audizione dell’Assessore Irene Calabrò,ritornata da poco,dopo la conduzione di Rosanna Scopelliti, alle competenze da lei stessa diligentemente e produttivamente ricoperte nella precedente amministrazione.

Alla Commissione partecipo, senza diritto di voto, come Presidente della Consulta Politiche sociali e Cultura e,stanti le polemiche e i toni forti che hanno travalicato le sedi ufficiali del confronto democratico per assurgere a esternazioni di sapore personalistico, sulla stampa e sulle tv locali,penso sia utile riferire quanto accaduto e i contenuti del mio intervento in quella sede e in altre precedenti sedute nelle quali ho avuto modo di ascoltare le parti politiche e di dare il mio contributo tecnico extra partes come è il ruolo delle Consulte.

L’occasione del Cinquantenario dei Bronzi avrebbe dovuto certamente a questa data essere già stata ampiamente programmata e definita già dallo scorso anno essendo un evento di portata nazionale e internazionale che potrebbe dare alla città una visibilità positiva con il fine di attrarre visitatori da ogni parte del mondo, con la predisposizione di programmi di accoglienza ,pacchetti turistici,miglioramento ed efficientazione dei trasporti, biglietti unici dei musei e aree archeologiche cittadine e metropolitane e soprattutto iniziative delle associazioni di categoria,imprenditoriali, legate al commercio,alla ristorazione,alla ospitalità alberghiera. Naturalmente con adeguate poste al bilancio a partire dal Ministero della Cultura e Turismo che conosce bene il nostro patrimonio “unico”tanto da avere classificato il nostro Museo come uno dei pochi cui dare autonomia gestionale e un Direttore di nomina ministeriale affiancato da due organismi tecnico-scientifici di nomina nazionale,comunale,regionale e cioè un Comitato tecnico scientifico e un Consiglio di Amministrazione.

Perché l’11 febbraio del 2022 siamo ancora a chiederci quali siano le iniziative messe in campo a fronte, nell’ordine, di un Comitato costituito qualche mese fa dal Museo nazionale,uno,tardivo ma legittimo e gradito, dalla Regione Calabria,un terzo Coordinamento Città metropolitana e Comune di Reggio?

Se ritardi ci sono,imputabili certamente ai problemi più cogenti della pandemia e quindi alla difficoltà di convocare riunioni in presenza, va chiarito che,salvo prova contraria,non è mai stata data per tempo e con la dovuta informazione pubblica alcuna notizia dell’organismo che per primo avrebbe il compito di dare avvio alle concertazioni e al confronto di idee e progetti:il Ministero della cultura con il suo Direttore del Museo nazionale. A questo silenzio ha certamente contributo il mancato rinnovo del primo Comitato scientifico,di cui io stessa ho fatto parte su nomina regionale,e per il quale non si è ritenuto di proseguirne l’attività in carenza delle nuove nomine che solo in questi giorni pare si stiano facendo.

In tante occasioni il CTS con le sue competenze universitarie e altamente professionali ha fatto da stimolo e da supporto alla Direzione del Museo che ha scelto, o ha dovuto non sappiamo perché,restare da sola e in silenzio per oltre un anno e mezzo. Proprio nel tempo in cui doveva partire un grande sforzo di idee e progetti e di coinvolgimento nazionale e internazionale e una