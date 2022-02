“Love is Love. A San Valentino fai la cosa giusta: ama”: un video sui bus Atam contro la violenza e le discriminazioni

In occasione della Festa di San Valentino, la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con Atam, hanno prodotto un video che, fino al prossimo 14 febbraio, verrà trasmesso sui bus dell’azienda del trasporto pubblico e nei canali social ufficiali.

«L’iniziativa – hanno spiegato in una nota il consigliere metropolitano alla Cultura, Filippo Quartuccio, e l’assessora comunale alle Politiche di genere, Angela Martino – nasce per lanciare un messaggio di reciproco rispetto nella coppia e contro ogni forma di violenza domestica. È il giorno degli innamorati e, in questo senso, abbiamo voluto diffondere l’idea dell’amore in ogni sua declinazione che può essere per il proprio partner, per un figlio, un amico, una persona anziana o un animale domestico».

«Il messaggio – continuano – vuole, soprattutto, condannare l’atipicità degli amori malati, l’aberrazione dei rapporti violenti, l’amore che non è sopraffazione, abbandono dei più deboli, dei più fragili, ma l’unione tra persone, a prescindere dall’orientamento sessuale, dal paese d’origine o dalla religione professata».

«È una piccola azione – concludono Quartuccio e Martino – che mira ad incentivare la bellezza dei rapporti, aiutando le vittime di soprusi a prendere coscienza di una violenza psicologica e non soltanto fisica. A volte, infatti, basta anche un semplice input, come può essere questo video, per sollecitare le persone a ribellarsi contro situazioni difficili, intollerabili e completamente ingiuste. Vorremmo, invece, portarle a riflettere su quanto sia fantastico e fonte di benessere vivere un sentimento sano».

Il video che sarà trasmesso sui bus è scaricabile da questo link: https://we.tl/t-oOf3B5wI2Z