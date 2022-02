Libro Bianco priorità infrastrutturali, Versace: “Ottima iniziativa della Camera di Commercio, su scelte strategiche necessaria massima condivisione e partecipazione “

“Siamo fermamente convinti che in questa fase, forse come mai accaduto prima, sia necessaria una piena e autentica condivisione degli indirizzi strategici e delle scelte, in materia di sviluppo e rilancio infrastrutturale. In questo contesto, sposiamo convintamente il metodo di lavoro adottato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria e dal presidente Tramontana che ringrazio per l’efficace opera di interlocuzione che sta conducendo da diverso tempo su questi temi, nel quadro del programma operativo portato avanti dal Sistema camerale su tutto il territorio nazionale”. È quanto affermato dal Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, nel corso dei lavori del “Tavolo di confronto per lo sviluppo infrastrutturale e per la ripresa dell’economia” per il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ospitato nella sala conferenze della Camera di Commercio reggina e coordinato dal presidente dello stesso Ente camerale, Antonino Tramontana.

“Per il nostro Ente è di fondamentale importanza – ha proseguito il Sindaco f.f. Versace – alimentare in modo costante il confronto con gli stakeholder del territorio in vista delle imminenti scadenze e delle sfide impegnative che tutti siamo chiamati ad affrontare, ciascuno per il proprio ruolo, con riferimento in particolare alla delicata fase di programmazione e spesa delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questa direzione, – ha aggiunto l’inquilino di Palazzo “Alvaro” – la Città metropolitana, da tempo, si è dotata di uno strumento operativo, partecipativo, che ha preso forma nella cabina di regia sul Pnrr, con l’obiettivo di allargare il più possibile il processo di partecipazione del territorio a questo importante momento. Il “Libro Bianco delle priorità infrastrutturali calabresi” rappresenta, senza alcun dubbio, un’iniziativa utilissima che può inserirsi perfettamente nel contesto del percorso che è stato avviato, quale ulteriore e qualificato strumento a supporto delle amministrazioni locali e in particolare della fase di programmazione degli interventi. In materia di infrastrutture e sviluppo del territorio, inoltre, abbiamo avuto proprio di recente un importantissimo incontro a Roma con il ministro Giovannini con cui abbiamo fatto il punto della situazione rispetto al quadro delle risorse a disposizione delle città metropolitane sul sistema di viabilità e dunque anche per questo motivo il percorso tracciato dalla Camera di Commercio appare ancor più rilevante e opportuno, poiché ci offre un punto di vista approfondito e settoriale rispetto alle reali esigenze del territorio e del tessuto produttivo locale. Pertanto – ha poi concluso il Sindaco f.f. Versace – sosteniamo con convinzione questo percorso e auspichiamo che gli esiti di tale lavoro possano presto arricchire il quadro complessivo delle azioni e degli interventi che la Città metropolitana sta coordinando”.