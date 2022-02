Le criticità del centro dialisi di Taurianova. Il dr. Pino Pardo scrivo al prefetto Mariani

Perdura la situazione di criticità sulla quale si è ampiamente scritto, anche nei giorni scorsi, e su quanto sta accadendo al Centro Dialisi di Taurianova, in particolare sulle difficoltà degli Operatori Sanitari che si prodigano, con sacrifici estremi, al fine di curare amorevolmente ed alleviare le sofferenze degli ammalati che giornalmente si rivolgono al “Centro di cura” della Piana; criticità accentuate dalla insufficienza del personale.

Sconforta l’inerzia della Dirigenza Asp reggina che si mostra insensibile al “grido di dolore” dei pazienti in emodialisi, dei trapiantati del rene nonché delle centinaia di persone che si rivolgono al “Centro” per le cure di cui necessitano. Perdurando la situazione oggettivamente di notevole disagio, il dott. Pino Pardo, già dializzato, trapiantato del rene, già Presidente Comitato Tutela “Pro-Centro Dialisi” Taurianova, dopo aver informato, il 1° febbraio corrente, la Prefettura delle sofferenze del Centro Dialisi, ora, scrive a Sua Eccellenza Dr. Massimo Mariani Prefetto di Reggio Calabria, per informarlo dei recenti avvenimenti e chiedere di essere ricevuto negli Uffici della Prefettura per rappresentare, di persona, le necessità non più rinviabili e utili al “Centro” per garantire il livello di assistenza dovuta ai particolari pazienti che lo “frequentano” anche per le cure salva-vita. Certo della sensibilità che l’Uomo di Governo non mancherà di avere nei confronti dei sofferenti, il dr. Pardo, nella richiesta di incontro, ha ringraziato veramente di cuore per quanto Sua Eccellenza il Signor Prefetto farà per dare ai pazienti, e loro familiari, serenità.

