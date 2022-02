L’Associazione dei Comuni “Città degli Ulivi ha richiesto formalmente un incontro a Occhiuto

L’Associazione dei Comuni “Città degli Ulivi ha richiesto formalmente un incontro al Presidente della Regione Calabria on. Roberto Occhiuto. Di seguito la nota integrale:

“I Sindaci dell’Associazione dei Comuni “Città degli Ulivi” hanno ampiamente manifestato il loro apprezzamento per i positivi segnali lanciati, fin dal Suo insediamento, in direzione di un proficuo e costante confronto con i rappresentanti istituzionali dei territori.

Vanno in questa direzione molti degli atti che stanno determinando un evidente cambio di passo nella gestione delle numerose problematiche che frenano l’attività di ripresa e di rilancio della Calabria.

L’Associazione “Città degli Ulivi” ha avuto modo di affrontare con la S.V. alcune tematiche di stringente attualità, riscontrando grande attenzione, capacità di ascolto delle istanze provenienti dai territori e disponibilità ad intervenire ed interagire con i Sindaci.

Si ravvisa, in atto, la necessità di riprendere queste positive forme di interlocuzione in relazione ai temi riguardanti i servizi sanitari che ancora rappresentano un nodo irrisolto per i calabresi, i quali attendono, da sempre, di avere garantito il diritto alla salute come tutti i connazionali.

Restano attuali molti altri temi e, in primis, l’attuazione delle opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che potrebbero risultare un volano di sviluppo per la Calabria ed una soluzione per molteplici annose problematiche che riguardano l’ambiente, il ciclo dei rifiuti, il raddoppio del termovalorizzatore finalizzato al coinvolgimento delle istituzioni locali, le strutture scolastiche, l’assetto idrogeologico ed altre priorità.

In questa ottica gli scriventi ritengono importante la ripresa del proficuo dialogo avviato con la S.V. e chiedono di voler fissare un incontro con l’Associazione per definire possibili forme di sinergie istituzionali.

In attesa si rinnovano gli auguri di buon lavoro e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti”.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Francesco Cosentino Giuseppe Zampogna