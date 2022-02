La rivoluzione sanitaria di Occhiuto: “Centri vaccinali efficaci strumenti di sanità territoriale, li trasformeremo in luoghi di prevenzione”

di Grazia Candido – “Ho una idea ma ve la dirò tra qualche giorno, anzi no, ve la anticipo ora perchè credo che sia un progetto sanitario importante per la Calabria: non smantelleremo i centri vaccinali che hanno funzionato benissimo e che rappresentano una infrastruttura sanitaria in piena regola ma ho pensato di trasformarli in luoghi fisici dove si fa la prevenzione, lo screening del diabete, le mammografie e tutte quelle attività di prevenzione che nei nostri poli ambulatori non troveranno mai una realizzazione a causa delle lunghe liste di attesa”.

Il Governatore Roberto Occhiuto continua la sua mission per risanare e rilanciare la sanità di una terra problematica ma piena di professionisti, medici e infermieri che, durante la pandemia, hanno saputo fronteggiare benissimo un’emergenza portando la Calabria ad essere la prima Regione per incremento di vaccinazioni rispetto ai target di Figliuolo. Durante l’incontro di ieri pomeriggio, il Presidente insieme al vicepresidente Giusy Princi e all’assessore alle Politiche sociali Tilde Minasi e alla presenza dei parlamentari azzurri Francesco Cannizzaro, Maria Tripodi, Maurizio D’Ettore, Matilde Siracusano, consiglieri regionali e sindaci della provincia, ha tracciato un bilancio sui primi tre mesi di attività amministrativa e tra le novità ha anticipato anche i centri della provincia reggina dove saranno realizzati presidi sanitari territoriali, case della salute, case di comunità, centri operativi territoriali.

“Attraverso il Pnrr, si finanzieranno 92 strutture sanitarie: 16 diventeranno ospedali di comunità, 19 centrali operative territoriali, 57 case di comunità. Per ognuna di queste, la spesa è di circa 1,5 milioni di euro – aggiunge Occhiuto -. Inoltre, sono previste una Centrale operativa territoriale e una casa della comunità a Bagnara ma anche a Locri, Palizzi, Reggio e Taurianova; un ospedale di comunità a Bova Marina, Caulonia e Gerace, una casa della comunità a Bovalino, Caulonia, Cinquefrondi, Gioia Tauro, Gioiosa Jonica, Montebello Jonico, Palmi, Roghudi, Rosarno, Sant’Alessio in Aspromonte e a Villa San Giovanni; a Oppido Mamertina, troveranno posto ospedale di comunità e casa della salute. Case della salute prevista pure a Scilla e Siderno, dove sono già in uno stadio avanzato. Ho già emanato un Dca da 86 milioni di euro per implementare Tac, risonanze magnetiche, mammografi: erano risorse del 2017 che non venivano programmate – ricorda il Governatore -. A giorni, ne emanerò un secondo da 50 milioni di euro per irrobustire le dotazioni strumentali. In più, ho fatto un giro per gli ospedali territoriali del Reggino e devo dire che parecchi andrebbero completamente ammodernati, in alcuni casi le attrezzature diagnostiche andrebbero gettate e comprate di nuove. Quanto all’elenco, chiedo ai Sindaci e al Sindaco metropolitano di farmi sapere entro pochi giorni, se c’è qualche intervento da rivedere: il tempo stringe”.