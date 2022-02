La cucina di Filippo Cogliandro all’Accademia Art Gallery diventata anche Galleria d’arte

Si inaugura il prossimo 5 febbraio al Ristorante L’Accademia Art Gallery una mostra di 6 artisti che hanno in comune fra loro un fil rouge che li lega ad un progetto impostato sull’amore, le varie tipologie dell’amore, interpretandolo in modi e tecniche diverse, dagli acrilici candidi e impuri di Fabio Mauro alle sfaccettature ironiche di Silvano D’Orsi create da strisce di tessuto sovrapposte alla pittura a olio, dalla gioia del colore e della musica di Antonio Squicciarini ai “sognatori” protagonisti della grande fantasia di Armando Valletta a Stefano Puleo che canta la sua Sicilia utilizzando pigmenti rossi ricavati dalla terra rossa dell’Etna e infine Natino Chirico e i suoi colori spudorati per una vera gioia di vivere.

La mostra curata dalla Galleria Sangiorgio Arte di Antonio Lagioia è organizzata dagli art director Elmar Elisabetta Marcianò e Antonino Labate, la comunicazione social è curata da Patrizia Sorrentino, press Cristina Vannuzzi.

L’A GOURMET L’ACCADEMIA – Via Largo Cristoforo Colombo, 6, 89125 Reggio Calabria RC – www.laccademia.it

Galleria SanGiorgioArte ‑ Via Sparano 79, 70121 Bari