Isidoro Pennisi: “La vicenda delle Colonne di Tresoldi dovrebbe far confluire tutti verso un’evidente conclusione”

di Isidoro Pennisi – La vicenda delle Colonne di Tresoldi, come ormai tutte le vicende, concede il pretesto per verificare la banale tendenza, che ormai ci appartiene come un’impronta digitale, in cui una parte di una comunità (urbana o nazionale) si prende una rivincita sull’altra. Una e l’altra, a turno, trasformano ogni fatto sociale, di qualsiasi categoria, in un momento in cui misurare lo stato di un confronto ormai banale. Una banalità che fa sempre sfuggire, il nesso di causa ed effetto, non aiuta a fare tesoro, non solo degli errori ma anche delle cose giuste, trascina verso una forma di analfabetismo diffuso l’intera comunità, soprattutto nella sua parte colta. La vicenda delle Colonne, invece di far esultare una parte e organizzare la difesa l’altra, dovrebbe far confluire tutti verso un’evidente conclusione. Quando due anni fa furono pensate ed erette, nessuno (non l’autore, non il committente e le diverse figure di governo dell’intera procedura di realizzazione, non il mondo dell’informazione, non il mondo della cultura, non l’opinione pubblica), colse l’evidente incongruenza che dovrebbe essere nota oltre ogni ragionevole dubbio: dei manufatti snelli (cioè, con una dimensione orizzontale molto piccola e una verticale molto grande), realizzati con un materiale leggero, si flettono se sottoposti al vento. Anch’io, quando in quei giorni capitò di parlarne, pur nell’evidenza di ciò che sto dicendo, mi trovai a ragionare su alcune questioni dimostratesi del tutto di secondo ordine, senza cogliere l’evidente: una struttura troppo snella, troppo leggera, in un luogo in cui il vento esiste. Inutile che io ricordi la natura del dibattito di quei giorni, ma invito tutti a ricordarsi cosa pensarono e dissero, sia i critici, sia coloro, che parteciparono in pompa magna alla sua inaugurazione, con applausi senza destino. Che cosa segnala, quindi, la vicenda? Quale, il problema che ci racconta e che dovremmo provare a capire, a parte questa incolta maniera di vivere la comunità come se le sue vicende fossero un gioco in cui qualcuno vince e l’altro perde? Esiste un problema inavvertito, soprattutto nella parte colta delle comunità, in quella che presta le sue capacità e professionalità alla vita della comunità (da chi amministra politicamente, all’ultimo degli operatori, materiali e immateriali) che si può tranquillamente definire come astrazione. La direi così, senza sofismi. Le idee finalizzate a raggiungere un dato obiettivo, una volta configurate nella mente e attraverso ragionamenti, devono, contemporaneamente, essere misurate dentro la realtà concreta dove avranno luogo. E questo vale sia per gli eventi materiali ma ugualmente per quelli immateriali. Questo non per problemi di fattibilità, parola abbastanza prima di significato (si può realizzare qualsiasi cosa) ma per via della durata di questa fattibilità e in funzione della corrispondenza tra i risultati attesi e quelli ottenuti. L’astrazione, ormai, è il solo piano preso in considerazione, nel momento in cui si prendono decisioni, sia se esse si trasformino in manufatti umani, sia se diventino norme e azioni sociali collettive. La concretezza, più che altro, è ormai un artificio retorico, che assume un significato deteriore: se una cosa si può fare allora è concreta. Non è così, come si è visto nel caso delle Colonne. E non è così in tanti altri casi. Quante le buone idee, valutate in astratto e organizzate nel concreto, si dimostrano fallimentari esattamente per una dissociazione, tra principi ideali e quelli di realtà di chi le pensa e le organizza? Troppe, ormai. Ad esempio, avere finalmente un vaccino, può far venire un’idea a suo modo unica e risolutiva, e cioè vaccinare circa otto miliardi di persone nel Mondo, senza pensare ad alcuni dati di realtà: la natura del prodotto e le sue prestazioni, il fatto che la giornata è composta di ventiquattro ore, un anno di trecentosessantacinque giorni, e che nella realtà, otto miliardi di esseri umani, sono un fenomeno da non sottovalutare. Gli esempi sono innumerevoli, e potrebbero riempire un volume, ma, poi, si possono sintetizzare così: se uno decide di andare a caccia della Volpe e torna sempre a mani vuote, ogni giorno, non vuol dire che quella non era una buona idea, e non vuol dire che non fosse fattibile (comprare il vestiario, il fucile, le cartucce, farsi dire come si spara, è facile) ma che nell’averla, astrattamente, ha dimenticato di valutare se lui fosse capace di prendere la volpe, e finanche se stesse cacciando nel posto giusto. Prendersela, adesso, con Tresoldi, è una cosa inutile, e anche umorale e senza onore. Sia lui sia noi, abbiamo il problema che ho provato brevemente a descrivere, ed è uno dei problemi fondamentali del