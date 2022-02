Iniziativa benefica a Cataforio e a San Salvatore di Cataforio in Reggio Calabria

specialistiche, a Cataforio si svolgerà il corso base di primo soccorso con uso del defibrillatore a cura del Dr. Giovanni Calogero, responsabile s.s. formazione continua e ricerca dell’eccellenza dell’Asp5 di Reggio Calabria con la collaborazione del Dr. Antonio Filippone.

In questo mese di febbraio la Chiesa ci fa riflettere sul grande valore della vita come dono di Dio da custodire, proteggere, salvaguardare. Abbiamo celebrato la 44a Giornata della Vita domenica 6 ed abbiamo vissuto la 30a Giornata Mondiale del Malato venerdì 11 scorso. Sono occasioni con le quali la Chiesa sensibilizza il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie cattoliche e la società civile all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne prendono cura.

Dr. Emanuele Scarlata “il nostro servizio è una goccia nell’oceano della carità universale come amava dire la grande Teresa di Calcutta, ci siamo resi disponibili a servizio degli ultimi come insegna il vangelo”.

Don Gattuso: “Un gesto di generosità e carità per promuovere la salute delle persone, al quale hanno aderito diversi soggetti promotori. Una giornata speciale che si rinnova con i medici dell’Ospedale Morelli di Reggio Calabria, del G.O.M. e professionisti del settore privato che effettueranno consulti gratuiti a favore delle persone più bisognose, sempre in collaborazione con la Parrocchia. La chiesa, continua Don Gattuso – sull’esempio di Cristo, nel corso dei secoli, ha fortemente avvertito il servizio ai malati come parte integrante della sua missione, chiamata e mandata a servire l’uomo, lo incontra in modo particolare nella via del dolore e questa è una delle vie più importanti. A tal proposito – evidenzia don Gattuso – abbiamo voluto creare una rete sanitaria solidale, con medici ed infermieri per accompagnamento e cure gratuite. La giornata medica costantiniana nasce da un preciso invito che la Parrocchia e la Delegazione Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Duca di Calabria ha rivolto ai professionisti del campo medico – sanitario affinché si mettano gratuitamente a disposizione di tutti coloro che si trovano in situazione di particolare vulnerabilità, facendo appunto “rete” per diffondere con gesti concreti una cultura sanitaria che sia veramente solidale che, in questi tempi di crisi e di pandemia, non lasci indietro nessuno”.

Per informazioni e prenotazioni le persone potranno rivolgersi alla segreteria parrocchiale dal Lunedi al Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 chiamando al seguente numero telefonico 0965.921256.