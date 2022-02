Gambarie – Apre la pista Azzurra

E’ di pochi minuti fa l’ufficialità dell’apertura della pista Azzurra di Gambarie, dopo l’incertezza dei giorni scorsi, infatti, oggi si è tenuto il collaudo che, dando esito positivo, ha dato il via libera tanto atteso da molti. Proprio stamane, la ditta che gestisce gli impianti ha provveduto alla sistemazione di quanto ostacolava l’apertura dell’impianto, ottenendo così il collaudo ministeriale necessario per l’apertura della seggiovia Monte Scirocco-Ripetitore.

Da domani, dunque, 15 Febbraio 2022 , si potrà sciare sulla pista Azzurra, la quale risulta regolarmente innevata e, proprio per la sua predisposizione, si presenta come facilmente praticabile dagli sciatori esperti e meno esperti. Ma non è tutto, infatti sciando dalla pista Azzurra, è possibile immergere lo sguardo nel blu sconfinato dello Ionio e del Tirreno, panorama emozionale che soltanto la montagna di Gambarie regala e tra i più postati sui social in questa stagione invernale.

Pertanto, viste le condizioni e l’ulteriore passo in avanti della località sciistica, si invitano tutti gli appassionati, ad approfittare delle prossime giornate di sole per trascorrere delle ore nella bellissima montagna aspromontana, percorrendo allo stesso modo anche la pista Telese e la sciovia Mareneve. Momentaneamente chiusa, invece, la pista Nino Martino vista la scarsa quantità di neve presente allo stato attuale, fino all’arrivo di un’altra, abbondante, nevicata che ci si augura arrivi presto.