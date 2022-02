Tamponi Covid e Green Pass: chiuse 5 farmacie a Reggio Calabria e dintorni per irregolarità

Quasi 1400 farmacie controllate e 21 chiusure in tutta Italia. È il bilancio di una vasta operazione di controllo dei Carabinieri sul territorio nazionale.

Controlli contro i falsi positivi per ottenere il Green Pass

L’azione investigativa era mirata a mitigare il fenomeno dei così detti falsi positivi. Persone che avevano contratto il Covid, si presentavano in farmacia con la tessera sanitaria di un soggetto non vaccinato e in tal modo gli assicuravano la possibilità di avere il Green Pass.

Le attività di controllo hanno permesso di portare alla luce anche irregolarità di altro tipo. Da personale non qualificato impiegato nell’esecuzione dei tamponi, uso di kit e reagenti non conformi agli standard e a rischio inattendibilità, ma anche operatori senza certificazione. Quest’ultima sarebbe un requisito imprescindibile per chi lavora, unitamente all’obbligo vaccinale per chi esercita un’attività lavorativa ed ha più di 50 anni.

Cinque farmacie chiuse in provincia di Reggio Calabria

Ben cinque quelle la cui attività è stata sospesa in provincia di Reggio Calabria. Una a Rosarno, una a Villa San Giovanni, una a Gioia Tauro, una a San Martino di Taurianova e una nel capoluogo.

In due casi è stato rilevato che le operazioni di testing venivano effettuate all’interno di un androne condominiale presente nello stabile in cui era collocata la farmacia. L’ingresso era, tra l’altro, non diverso da quello in cui accedevano i residenti del palazzo.

In un’altra farmacia, invece, i tamponi venivano eseguiti nella stessa area in cui veniva svolta la vendita dei farmaci, generando potenziali rischi per gli altri clienti.