Coronavirus Reggio Calabria – Il Gom: 2 decessi, 2 ricoveri, 3 dimissioni. Sono 9 in terapia intensiva

Nella giornata di oggi sono stati 287 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 14 sono risultati positivi.

In seguito a 2 ricoveri, 3 dimissioni e 1 trasferimento in Terapia Intensiva, sono 82 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati al G.O.M.: 43 nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 19 in Pneumologia, 10 in Medicina d’urgenza, 1 in Pediatria e 9 in Terapia Intensiva.