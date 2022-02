Convocato oggi il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria

Si riunirà oggi, lunedì 7 febbraio in seconda convocazione alle ore 15, il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Proposta n. 2 del 5/1/2022 “Approvazione verbale di I^ e II^ convocazione del Consiglio Metropolitano di giorno 30 novembre 2021”;

Proposta n. 3 del 19/1/2022 “Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi dell’art. 175, c. 2 del D.lgs n. 267/2000. Approvazione dello schema di convenzione tra Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria relativo al progetto ammesso a finanziamento, ex art. 3 D.M. del 9 Ottobre 2020, per l’attuazione del programma sperimentale per la riforestazione urbana, denominato Riforest@graria, riqualificazione ecologica e valorizzazione forestale della Collina del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria”;

Proposta n. 5 del 24/1/2022 “RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A9 D.LGS N. 267/2000 – SENTENZE ESECUTIVE; Proposta n. 6 del 24/1/2022: “RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000 – SENTENZE ESECUTIVE”; Proposta n. 7 del 26/01/2022“VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.175 DEL D.LGS 267/2000. ISTITUZIONE CAPITOLO ACQUISTO MACCHINARI”;

Proposta n. 10 del 31/01/2022 “ATO Città Metropolitana di Reggio Calabria. Presa d’atto dello studio di fattibilità del Piano d’ambito di gestione dei rifiuti urbani” ; Proposta n. 11 del 01/02/2022 “ATO Città Metropolitana di Reggio Calabria Avviso PNRR Ministero della transizione ecologica. Proposte progettuali della Città Metropolitana e delega all’UPS Gestione del ciclo integrato dei rifiuti all’esecuzione di tutte le attività consequenziali”

La partecipazione alla seduta “in videoconferenza” si svolge secondo le consuete modalità ed ogni partecipante deve esprimere il proprio voto in modo palese, per appello nominale.