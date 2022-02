Controlli serrati su tutto il territorio nel Reggino, denunce e sanzioni per oltre 5mila euro

A Polistena, invece, è stata denunciata una donna in quanto, nel corso di un controllo in materia di detenzione di armi e munizioni, è stato accertato detenesse un fucile mai denunciato, appartenuto al defunto marito.

In ultimo, a Giffone, denunciata una giovane donna per il reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori, per aver omesso senza giustificato motivo di far impartire l’istruzione obbligatoria a suo figlio, minorenne.

I relativi procedimenti sono attualmente pendenti nella fase delle indagini preliminari presso la Procura di Palmi e le effettive fondatezze delle ipotesi di accusa mosse a loro carico saranno vagliate nel corso dei successivi risvolti processuali, non dovendo escludersi sviluppi investigati e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini..

Contestate infine, sanzioni amministrative nei confronti di una ragazza di Cinquefrondi trovata in possesso di 0,30gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e a un giovane taurianovese sorpreso alla guida senza patente poiché già revocata, per oltre 5.000,00 €.