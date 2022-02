Consegnati i lavori per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della scuola media “Francesco Jerace” di Lazzaro

Sono stati consegnati i lavori per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della scuola media “Francesco Jerace” di Lazzaro. I lavori, finanziati dal Ministero dell’Interno con un contributo complessivo pari a 1,5 milioni di euro, inizieranno la prossima settimana tenendo conto delle esigenze dell’Istituto scolastico, degli studenti e delle loro famiglie.

Alla consegna hanno partecipato il sindaco Giovanni Verduci, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Rocco Campolo, l’assessore alla Pubblica istruzione Carmelita Laganà, il dirigente scolastico Fortunato Praticò, i tecnici del Comune, la ditta aggiudicataria dell’appalto integrato progettazione-esecuzione lavori.

Questo intervento rientra nei cinque milioni di euro già ottenuti per la scuola elementare “Giovanni Mallamaci” (lavori in stato avanzato), per la viabilità Allai e Paolia (lavori quasi conclusi), per la scuola elementare di Sant’Elia (lavori in corso) e per il centro sociale Motta (lavori che saranno consegnati nelle prossime settimane).