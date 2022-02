Brancaleone, un aiuto per salvare le tartarughe marine. Parte la raccolta fondi per il Centro di Recupero

“Vogliamo superare questo momento di difficoltà per continuare a salvare quante più tartarughe possibili. Siamo sicuri che grazie alle tante persone che ci seguono possiamo farcela”.

Blue Conservancy è una Onlus che – come si legge nel testo della piattaforma di raccolta fondi GoFundMe – senza alcun tipo di finanziamento, da 16 anni soccorre tartarughe marine in difficoltà causate principalmente dalla pesca e dall’inquinamento, presso il Centro di Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria.

“Il Centro di Recupero – scrivono gli organizzatori, Filippo e Tania – che opera tra la Calabria e la Sicilia, è un vero e proprio ospedale attrezzato per la cura e la riabilitazione di questi animali, con una sala vasche per la loro degenza, sala raggi e un ambulatorio attrezzato per garantire tutte le cure sanitarie”.

La pandemia ha causato difficoltà che “si ripercuotono sulle attività di salvaguardia delle tartarughe marine e nella gestione ordinaria dell’ospedale”.

“Ad oggi purtroppo – aggiungono – complici il Covid e il rincaro dell’energia, l’autonomia per continuare a lavorare è solo di pochi mesi”.

La raccolta fondi per supportare il Centro di Recupero è vicina ai mille euro in un solo giorno e si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/4srp/aiutaci-a-salvare-le-tartarughe-marine