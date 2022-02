Bandi Regione Calabria, Confcommercio Reggio Calabria attiva lo Sportello dedicato di assistenza alle imprese

Due bandi della Regione Calabria, tante opportunità da cogliere al volo per le aziende. La Confcommercio Reggio Calabria intende dare un concreto contributo alle imprese per non perdere occasioni importanti, attivando uno sportello dedicato di consulenza ed assistenza gratuito.

Due le opportunità assai importanti per le imprese messe in campo dalla Regione Calabria:

il “Fondo Calabria competitiva edizione 2022” che prevede un finanziamento a tasso agevolato rivolto alle micro e piccole imprese calabresi in crisi di liquidità

gli “Aiuti per la riqualificazione e per i costi salariali del personale di impresa”.

Per tutte le informazioni relative alla partecipazione ai bandi, lo Sportello di consulenza Confcommercio sarà a disposizione delle imprese per non consentire di non perdere queste opportunità, considerando che i tempi per partecipare sono ristretti. Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Fondo Calabria competitiva edizione 2022

La Regione Calabria, replicando il Bando FCC 2021, ha stanziato per il 2022 ulteriori € 50.000.000, e stabilito la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di finanziamento.

Possono presentare domande le Microimprese e le Piccole Imprese (aventi la forma