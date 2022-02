Asp Reggio Calabria, Scaffidi incontra la Cgil: sul tavolo la situazione dei lavoratori negli appalti sanitari

Si terrà lunedì 7 febbraio prossimo l’incontro con il dirigente dell’ASP di Reggio Calabria, Dr. Gianluigi Scaffidi, a seguito della manifestazione che stamane la CGIL ha organizzato con i lavoratori e le lavoratrici che operano negli appalti Sanitari e negli studi professionali convenzionati.

“Dall’ASP così come dalla politica – si legge in una nota – ci aspettiamo risposte alte, per cui nel dichiarare soddisfazione per la disponibilità dell’ASP ad incontrarci, siamo consapevoli che la nostra interlocuzione dovrà proseguire con il Presidente della Regione, nonché Commissario alla Sanità.

Il nostro obiettivo è costruire un sistema di garanzie che impedisca alle aziende di utilizzare il ricatto del mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori ogni volta che hanno bisogno di fare pressione sulle ASP; contemporaneamente c’è necessità di costruire un sistema virtuoso che impedisca la deregolamentazione contrattuale e garantista le lavoratrici ed i lavoratori del settore”.