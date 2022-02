Arriva il vaccino Novavax. Domani la consegna di 31.800 dosi in Calabria

Sono 31.800 le dosi di vaccini Novavax che verranno consegnate domani, domenica 27 febbraio, dai furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, SDA, presso le aziende ospedaliere territoriali che si occupano della vaccinazione.

Le dosi saranno così ripartite territorialmente: 11.500 dosi a Castrovillari, 2.700 dosi arriveranno a Crotone, 6.000 a Lamezia Terme, 2.700 a Vibo Valentia e 8.900 saranno destinate a Melito Porto Salvo.

La fornitura alle strutture ospedaliere avverrà anche in questa occasione in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Esercito Italiano.

Poste Italiane ricorda che la prenotazione per la vaccinazione si può effettuare collegandosi direttamente alla piattaforma aziendale, raggiungibile all’indirizzo web https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, inserendo il proprio nome, cognome e codice fiscale. I cittadini calabresi, inoltre, possono richiedere la vaccinazione ai portalettere di Poste Italiane, quotidianamente in servizio in tutti i Comuni della Calabria, o semplicemente recandosi presso uno dei tanti sportelli automatici ATM di Poste, presenti sull’intero territorio regionali, muniti di tessera sanitaria.