Aeroporti, Uiltrasporti Calabria: “Servono interventi mirati per gli scali di Reggio e Crotone”

La Uiltrasporti Calabria ritiene di dover esprimere la propria valutazione/posizione in merito all’ormai tanta discussa questione degli aereoporti calabresi; considerato che ormai si assiste a continui comunicati stampa tra l’altro molti di essi farneticanti. Come Uiltrasporti riteniamo necessario un adeguato rafforzamento del sistema , in particolare, interventi mirati sugli scali di Reggio di Calabria e Crotone attraverso una sinergia istituzionale capace di attrarre vettori e migliorare l’offerta. Contestualmente si ritiene necessaria una riorganizzazione capace di recuperare, in termini occupazionali, i lavoratori stagionali e proseguire nei percorsi già avviati di trasformazione dei lavoratori da part time a full time. La Uiltrasporti , essendo l’organizzazione maggiormente rappresentativa nelle due società che gestiscono il sistema aereoportuale calabrese ,ritiene che non sia la revoca della concessione lo strumento per risolvere i suddetti problemi sia perché non si conoscerebbero gli effetti della stessa, e sia perché riteniamo non sia nè una valutazione, nè una prerogativa del sindacato a determinarne la revoca della concessione; Fermo restando che qualora né dovessero sussistere le motivazioni saranno gli organi competenti a doversi determinare in merito. Sicuramente , non è certamente la revoca della concessione a salvare le sorti del trasporto aereo calabrese , ma bensì gli investimenti strutturali, necessari e mirati per rendere competitivi gli scali e non in competizione tra loro. Auspichiamo che considerata l’importanza dell’argomento sia trattato con l’onesta intellettuale che merita, senza strumentalizzazioni e con una grande sinergia istituzionale che consideri le difficoltà del momento e che si apra un’interlocuzione seria, determinata e proficua anticipando i tempi della ripresa del trasporto aereo calabrese .

Uiltrasporti Calabria

Giuseppe Rizzo

Benedetto Cassala