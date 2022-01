Wedding Awards 2022 – Il vincitore della categoria video è Alessandro Pecora Filmaker di Polistena

Matrimonio.com, il più grande portale italiano che collega i fornitori del

settore wedding ai clienti (ovvero le coppie di sposi), celebra la 9ª edizione dei prestigiosi premi “Wedding

Awards”, a cui partecipano oltre 65.000 imprese iscritte al network, tra agenzie, atelier, sale ricevimenti,

fioristi, tipografi, fotografi, videografi, eccetera.

Giunti alla 9ª edizione, i “Wedding Awards” sono assegnati ogni anno sulla base delle recensioni che i clienti

della piattaforma rilasciano ai loro fornitori dopo aver usufruito dei loro servizi.

Per questa edizione speciale – che viene dagli anni legati alla pandemia (in cui l’intero settore wedding ha

subito importanti problemi e numerosi cambiamenti) – spicca il premio allo studio Alessandro Pecora

Filmaker di Polistena (RC), della categoria Video, premiato come uno dei migliori in Italia. Nello specifico, lo

studio è l’unico insignito del riconoscimento nella sua categoria in provincia di Reggio Calabria, e in assoluto

tra i primi dieci in tutto il sud Italia.

Affidando un breve commento ai suoi profili social, Pecora ha scritto: “E così, inaspettatamente e dopo due

anni nei quali la pandemia ha inferto un duro colpo a tutto il settore wedding, arriva per noi un

riconoscimento nazionale che scalda l’anima e ripaga di molti sacrifici. Siamo davvero commossi. Grazie di

cuore a tutti/e per questo piccolo grande riconoscimento!”.

CHI E’ ALESSANDRO PECORA

Alessandro Pecora, 32 anni di Polistena (RC), laureato in Economia e con un background ultra-decennale

nel settore della comunicazione, ha scelto di dedicarsi a tempo pieno all’arte fotografica e cinematografica,

divenendo dal 2016 un videografo e filmaker professionista. Di formazione reportagistica, si è perfezionato e

specializzato a Roma e Milano, affiancando registi e autori in produzioni documentaristiche e commerciali

per Rai e Sky.

Il suo studio, punto di riferimento nel territorio, si occupa di produzioni video wedding, ma anche

documentaristiche, commerciali e corporate.

COSA SONO I WEDDING AWARDS

I Wedding Awards sono promossi ogni anno dalla piattaforma online Matrimonio.com, parte del gruppo

imprenditoriale The Knot Worldwide con sede a New York e presente in 16 Paesi in tutto il mondo, con

l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza del servizio offerto dalle aziende e dai professionisti del settore nuziale

in Italia. Grazie al potere delle recensioni verificate, scritte ogni giorno da migliaia di sposi di tutta Italia, i

Wedding Awards sono ritenuti di fatto un marchio di garanzia per la community nonché per ogni altra coppia

che utilizza quotidianamente la piattaforma per orientarsi e scegliere i fornitori del proprio matrimonio.