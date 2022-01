Viabilità, sopralluogo del Sindaco f.f. Versace sulla Strada metropolitana SP5

Il tema della viabilità e messa in sicurezza delle arterie stradali del territorio reggino è sempre al centro dell’agenda politica della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, ha interessato la Strada metropolitana SP5 con riferimento, in particolare, all’attività di programmazione degli interventi di ripristino del manto stradale che l’Ente di Palazzo “Corrado Alvaro” ha già pianificato. In questo contesto, si inserisce il sopralluogo lungo la trafficata via metropolitana che il Sindaco f.f. della Metrocity, Carmelo Versace, ha voluto effettuare insieme al Sindaco di Melicucco, Francesco Nicolaci.

Un incontro operativo, dunque, che segna anche la ripresa nel nuovo anno che è appena iniziato, spiega il Sindaco f.f. Versace, “dell’attività di confronto e dialogo con le comunità del territorio che questa amministrazione metropolitana sta portando avanti da diverso tempo ormai, sui tanti temi strategici legati allo sviluppo e alla crescita infrastrutturale. Con il Sindaco Nicolaci – aggiunge l’inquilino di Palazzo “Alvaro” – abbiamo affrontato in modo dettagliato e puntuale i diversi aspetti che riguardando il lavoro che occorre ancora svolgere su questa importante e trafficata via di collegamento. Un’arteria, la SP5, che è già stata oggetto nei mesi scorsi di alcuni interventi di bitumazione – ricorda il Sindaco metropolitano f.f. – rifacimento della segnaletica orizzontale e taglio delle siepi lungo i bordi della strada. Ad ulteriore dimostrazione, – evidenzia il rappresentante di Palazzo “Alvaro” – di quanto sia centrale nell’azione portata avanti da questa amministrazione metropolitana, il tema del rilancio dei collegamenti e l’ammodernamento del sistema viario locale. La SP5, in modo particolare, rappresenta uno snodo molto importante per il territorio metropolitano poiché ogni giorno viene percorsa da migliaia di mezzi, mettendo in collegamento due comunità molto popolose, come Melicucco e Polistena e in cui, tra le altre cose, insistono diverse attività produttive e commerciali. L’obiettivo, adesso, – conclude il Sindaco f.f. Versace – è quello di accelerare la programmazione prevista ed attuare quegli interventi necessari a migliorare ulteriormente la sicurezza di questa importante strada. In linea generale sul fronte della viabilità, l’amministrazione metropolitana intende andare avanti secondo questo metodo di lavoro, ovvero attraverso il coinvolgimento delle comunità e degli amministratori locali, nel quadro di un’attività di concertazione e condivisione di tutte le iniziative e azioni che occorre mettere in atto”.

Un ringraziamento è stato infine espresso dal Sindaco Nicolaci, “per la disponibilità e l’attenzione che l’Ente e il Sindaco Versace, che già da consigliere delegato aveva seguito da vicino le vicende di questa arteria, stanno manifestando nei confronti della nostra comunità. E’ necessario intervenire sulla SP5 per quel che riguarda il manto stradale del tratto che attraversa il nostro centro abitato ed è importante che l’amministrazione metropolitana tocchi con mano le problematiche con cui i sindaci devono fare i conti quotidianamente. L’auspicio è che adesso si possa finalmente intervenire prontamente, per rendere questa strada un collegamento sicuro per gli abitanti di questo comprensorio”.