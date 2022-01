Versace in Aula su brogli comunali “Ci vuole serietà, dal teatrino mi tiro fuori”

In un Consiglio comunale aperto e burrascoso sulla vicenda relativa ai presunti brogli elettorali, netta e presa di posizione del Sindaco metropolitano ff, Carmelo Versace, il cui intervento riportiamo integralmente

***

“Non possiamo permetterci alcun alone di dubbio sulle dinamiche democratiche. Non è momento storico per potere indugiare in letture di comodo o indulgenti verso niente e nessuno.

La legalità va difesa in termini fattivi, quotidiani, non solo di principio. Esistono, per me, i fatti e, conseguentemente, le responsabilità. Penali, ma prima ancora etiche e politiche, in nome di una responsabilità individuale e sociale, di gruppo, dunque anche politica.

Senza sconti. Ma prima esistono i fatti. E fatto è un participio passato, quindi non deve essere revocabile in dubbio. Deve essere certo e cristallizzato giuridicamente. A me non interessa parlare di presunzione di innocenza, perchè questa ci porterebbe sul piano individuale e io non credo che istituzionalmente sia opportuno declinare in forma personale situazioni così delicate e che, soprattutto, incidono ben al di là della sfera del singolo per impattare sulle sorti di una comunità intera.

Io parlo di fatti e non intendo precipitare verso conseguenze – di pensiero e politiche – se non mi si garantisce di muovere da fatti, participio passato, dunque immutabile, definiti e cristallizzati.

Io rivendico non la presunzione di innocenza ma la certezza, in questo caso giuridica, del fatto o dei fatti da cui potrebbero discendere conseguenze gravissime.

Non mi piace e non posso permettermi di parlare di aria fritta o di riempire di “se” valutazioni che – visto il ruolo istituzionale – sarebbero comunque gravi.

A questo gioco io non ci sto.

Alle dichiarazioni “purchessia” per stare sui giornali o perchè la gente se le aspetta non ci sto.

Risulterò antipatico, qualcuno dirà che prendo le distanze ma io vi dico che, si, l’istituzione deve prendere le distanze da tutto ciò che non è serio, a costo di prendere critiche e perdere consenso.

E, credetemi, fare chiacchiere su fatti ancora non accertati non è serio, soprattutto mentre la città si gioca una partita decisiva per il proprio futuro.

Da questo teatrino mi chiamo fuori”