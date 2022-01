Successo per l’open day vaccinale promosso dai comuni di Laganadi e Sant’Alessio in Aspromonte

E’ ottimo il bilancio per l’open day vaccinale svolto il giorno 10 Gennaio presso il Poliambulatorio medico di Sant’Alessio in Aspromonte, giorno in cui sono stati effettuate oltre 100 vaccinazioni sulla popolazione dei Comuni di Laganadi e Sant’Alessio in Aspromonte.

“Un dato confortante che dimostra quanto ci sia voglia di voltare pagina e uscire una volta per tutte dall’incubo di questo tremendo virus” hanno affermato in una nota i Sindaci Michele Spadaro e Stefano Calabrò, che hanno fortemente voluto questo iniziativa a tutela della salute pubblica.

Per sconfiggere il covid è fondamentale vaccinarsi e impegnarsi tutti, a cominciare dal rispetto delle regole, indispensabili a salvare la vita di tutti.

Un messaggio chiaro ed inequivocabile che i cittadini dei due comuni Aspromontani hanno dimostrato di aver recepito a pieno.

“Un ringraziamento – scrivono i primi cittadini – va al Commissario dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria dott. Scaffidi, al direttore del Distretto dott. Carbone, e soprattutto un grosso grazie al dott. Ernesto Giordano, Responsabile del Centro Vaccinale di Scilla e al tutto il suo Staff, che con grande spirito dì sacrificio da marzo del 2021 ci ha consentito di immunizzare quasi il 90% della popolazione residente nei due Comuni”.

“Un ultimo, importante, ringraziamento, – concludono – va al personale dipendente dei due Comuni e alla Proloco di Laganadi per l’impegno profuso nell’organizzare le sedute”.