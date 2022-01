Saldi invernali, Confcommercio Reggio Calabria: «Si parte domani, 5 gennaio». Il presidente Labate: “Grande occasione per commercianti e consumatori”

Inizia domani, 5 gennaio, la stagione dei saldi invernali in Calabria. I saldi di fine stagione, che oscilleranno tra il 30 ed il 50%, sono un’occasione per i consumatori che potranno comprare capi attuali e di qualità approfittando degli sconti e, quest’anno più che mai, per i commercianti che, rinunciando a margini di profitto, potranno ritrovare in parte la liquidità indispensabile dopo il lungo periodo di crisi, non ancora terminato.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio lo shopping dei saldi coinvolgerà oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 119 euro, per un giro di affari di 4,2 miliardi di euro. Dato nettamente inferiore al 2019 che vedeva una spesa pro capite di € 160, ma comunque utile a dare una boccata di ossigeno alle imprese locali.

Per Lorenzo Labate, Presidente di Confcommercio Reggio Calabria «Dopo lo shopping natalizio, per forza di cose sottotono vista la forzata e prolungata “convivenza” con il virus, le vendite di fine stagione rappresentano un momento importante per i commercianti. Quest’anno più che mai saranno fondamentali per recuperare liquidità e l’attesa è molto alta, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, le misure restrittive imposte dal Governo e, non da ultima, la crescita dell’inflazione. Molti clienti infatti hanno saltato una stagione di acquisti e, oltre alla necessità di rinnovare l’armadio, dopo un lungo periodo di rinunce forzate è giusto che si gratifichino con qualche acquisto di qualità e conveniente».

Per Confcommercio, soprattutto in periodi di saldi, l’acquisto sotto casa, nel negozio di