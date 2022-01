Rilascio Green Pass e richiesta esito tamponi Asp Reggio Calabria: ecco la nuova procedura

Svolta organizzativa per l’emergenza Covid nell’ambito dell’Asp di Reggio Calabria. Con i contagi che si misurano in migliaia al giorno, sono tanti i cittadini che si sono ritrovati intrappolati nella burocraiza e nelle difficoltà di un ente travolto da un’emergenza senza precedenti, al di là delle fragilità strutturali.

In relazione al rischio di Green Pass l’Asp ha comunicato che la richiesta può essere effettuata su richiesta dell’interessato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (nonché dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale).

Tuttavia, qualora le richieste di esito tamponi e/o rilascio dei certificato di guarigione ai fini dell’ottenimento del Super Green Pass saranno rivolte al dipartimento di prevenzione dovranno pervenire all’indirizzo mail: richiestacertificazionicovid@asprc.it

Nelle mail vengono richieste:

1) Nome, cognome

2) Data di nascita

3) Codice fiscale

4) Recapito telefonico

5) Indirizzo mail

Per le richieste di esito tamponi devono essere indicate la data dell’esecuzione del tampone e allegata la copia del documento di identità del richiedente. Per i certificati di guarigione si deve inserire copia dell’attestazione di primo tampone positivo e copia del documento di identità.