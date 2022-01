Ricordi dei Taranproject alla Festa di Primavera del Marzo 2010 presso Incontriamoci Sempre

Ecco un bel video amatoriale, erano i primi tempi delle attività di

INCONTRIAMOCI SEMPRE nella bellissima stazione Fs S Caterina,

esattamente il 21 marzo 2010 .

Proprio in quel periodo tornava in voga il grande fenomeno di massa

nella musica popolare Calabrese, spinto da un cambio generazionale, con

ritmi, strumenti nuovi ed un sound che ha fatto innamorare migliaia di

Calabresi, sia residenti in Regione che sparsi in Italia e nel mondo:

gli anni in cui spopolavano i Taranproject, capitanati da Mimmo

Cavallaro e Cosimo Papandrea assieme ai cinque giovanissimi talenti

Andrea Simonetta, Gabriele Albanese, Giovanna Scarfo’, Alfredo Verdini e

Carmelo Scarfo’.

L’associazione INCONTRIAMOCI SEMPRE ha condiviso tante iniziative con

questi meravigliosi musicisti, persone di grande talento e di immenso

spessore umano.

Molte le iniziative benefiche e di solidarietà condivise con questo

meraviglioso gruppo , che tra l’altro ha avuto il pregio di unire la

Calabria in tanti momenti: grazie a loro, nelle piazze, sono nate

amicizie tra persone provenienti da varie zone sia in Calabria che nei

posti più disparati, anche all’estero.

“Come non ricordare, tra gli innumerevoli concerti” ricorda il

Presidente Pino Strati “la loro prima apparizione al Teatro Francesco

Cilea del 31 marzo 2012, la loro prima Festa di Madonna a Reggio

Calabria il 10 settembre 2012, a Piazza Indipendenza, di fronte ad un

pubblico di circa trentamila persone. Siamo grati a questo meraviglioso

gruppo per l’aiuto reciproco alla crescita delle nostre attività”

Nel Video (link https://youtu.be/znr-0va3-rM), la Festa di Primavera del

21 marzo 2010 in Piazza della Stazione FS di S Caterina a Reggio

Calabria, colma di giovani, tutti studenti delle varie facoltà della

Mediterranea di Reggio Calabria.

Il Direttivo di incontriamoci sempre