Reggio Calabria – Welfare, domani presentazione e sottoscrizione del protocollo d’intesa per minori e famiglie “fragili”

E’ in programma domani, martedì 11 gennaio alle ore 10.30 nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa per la presentazione e sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di Reggio Calabria – Assessorato alle Politiche sociali e l’Associazione Centro Comunitario Agape, avente ad oggetto misure a favore di minori in carico ai Servizi sociali del Comune di Reggio Calabria appartenenti a famiglie “fragili” e in situazione di disagio socio-economico-relazionale.

I dettagli dell’iniziativa verranno illustrati dal Sindaco f.f. di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, dall’assessore comunale alle Politiche sociali, Demetrio Delfino e dal presidente dell’Associazione “Agape”, Mario Nasone.