Reggio Calabria – Presentazione volume “Il colore del silenzio” di Francesco Villari – Edizioni Città del Sole

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, lunedì 10 dicembre 2022, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, presenta il volume “Il colore del silenzio” di Francesco Villari, Città del Sole Edizioni. Dopo i saluti istituzionali di Irene Calabrò, assessore alle Finanze ed alle Attività produttive del Comune di Reggio Calabria, e di Daniela Neri, funzionario responsabile Servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali del Comune di Reggio Calabria, intervengono: Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina, presidente onorario e direttore scientifico del Cis; Franco Arcidiaco, editore; Francesco Villari, autore del romanzo. Coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. L’incontro si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni e alle regole pre contrastare la pandemia da Coronavirus. La vicenda del protagonista del romanzo si svolge a Arles, città amata da Vincent van Gogh, dove si è trasferito e dove incontra una donna straordinaria di nome Chloée. Donna sensuale, di grande cultura ed esperienza che pone in stato di sudditanza, quasi in secondo piano, il protagonista. Con colpi di scena, il romanzo si dispiega tra il percorso di apprendimento musicale che il personaggio principale della storia intraprende grazie alle rivoluzionarie teorie di Chloée e le geometrie del biliardo intese come astrazione esistenziale di un uomo incapace di ascoltare i suoni.