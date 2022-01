Reggio Calabria – Le bontà e la tradizione dei maestri pasticceri Canturi stregano la Francia

di Grazia Candido – A Bianco, cittadina sul mare situata ai piedi dell’Aspromonte, lungo l’affascinante Costa dei Gelsomini, i fratelli Canturi, Stefano e Francesco, nel 1982 decisero di realizzare un loro grande sogno aprendo una delle pasticcerie più rinomate del territorio. Un luogo dove rigorosamente si produce tutto artigianalmente e la raffinatezza, la tradizione e l’originalità delle bontà culinarie hanno conquistato anche la Francia. Per il periodo natalizio, gli italiani fuori casa e non solo, hanno potuto degustare i buonissimi prodotti del maestro Stefano nella “boutique” del dolce, il nuovo punto vendita francese.



“Ho scelto di fare questo mestiere quando ero un ragazzino, oggi sono 50 anni che lavoro nel settore della pasticceria – ci racconta il maestro Stefano -. Ho iniziato con mio fratello Francesco, prematuramente scomparso, rilevando l’attività che, oggi, gestisco con due nuovi soci: i miei figli Rocco e Francesco. Sono giovani ma con tante idee innovative e moderne, pronti insieme a me, a deliziare la nostra affezionata clientela con prodotti genuini e rigorosamente preparati con materie di primissima qualità”.



Il successo dei fratelli Canturi risiede in quella semplicità del gusto e della tradizione che si ritrova in ogni bontà dolciaria e quindi, dai prodotti tipici per le feste (panettoni, torroni, petrali), ai mignon, profiteroles, alle paste di mandorla e secche ma anche in quelle creazioni per i più piccoli che, per l’Epifania, aspettano di ricevere il buonissimo Carbone e Fuocherello (lo zucchero nero e rosso) creato minuziosamente dal maestro pasticcere Stefano.



“Nel nostro laboratorio creiamo amore per il gusto e tutto quello che proponiamo, è realizzato artigianalmente, oltre che col cuore – conclude il titolare Stefano -. Non puoi fare questo mestiere se dentro non hai il fuoco della passione, la voglia di creare ogni giorno qualcosa che possa sorprendere i clienti ma anche, l’originalità e l’innovazione. Sono tra i soci fondatori dell’Apar e ho sempre condiviso le scelte e le iniziative per rendere protagonisti i nostri giovani pasticceri. Questo periodo purtroppo, ha segnato molto le attività ma con l’aiuto e la creatività dei nostri ragazzi, possiamo uscire fuori da un tunnel buio e riportare la pasticceria calabrese ai massimi livelli di competenza e qualità”.