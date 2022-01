Reggio Calabria – La passione per la qualità del gelatiere Federico Familiari

di Grazia Candido – Il giovane Federico Familiari, originario di Melito Porto Salvo, è il gelatiere di punta della pasticceria “Fragomeni” e si occupa dalla lavorazione delle materie prime alla realizzazione dei gelati.

Diplomatosi presso l’Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Reggio Calabria, il 29enne reggino frequenta annualmente corsi di aggiornamento per perfezionare la sua arte ma, soprattutto, rendere sempre più buone le sue specialità e far conoscere la sua terra.



Torte gelato, cremini, semifreddi, mignon, sorbetti, gelato fresco alla frutta, nocciola, pistacchio, cioccolato, fior di latte sono solo alcune delle tante bontà create da Federico che, grazie alla conoscenza dei prodotti e all’uso di tecniche moderne, crea quotidianamente un gelato in grado di stupire il consumatore senza l’ausilio di aromi e coloranti artificiali.



“Sono 11 anni che mi dedico con passione a questo mestiere e da due anni e mezzo, faccio parte della grande famiglia di Fragomeni – afferma il gelatiere -. La nostra è una squadra affiatata, molto unita che perfeziona ogni giorno la pasticceria fresca, i dolci tradizionali, la gelateria. Le specialità artigianali che produciamo, soddisfano le esigenze di una clientela eterogenea ed esaltano i prodotti di eccellenza locali. I fratelli Fragomeni sanno coniugare il rigore e la passione dell’artigianalità con i dettami della modernità”.

Ogni gelato è un omaggio al motto di vita di Federico: “Bisogna avere sempre uno stimolo per un continuo e quotidiano miglioramento”.



“L’Apar è una bella realtà associativa, un costruttivo contenitori di sogni e idee che permette ai giovani di potersi formare e confrontare con i veri maestri pasticceri – aggiunge il giovane -. Gelatieri non ci si improvvisa. La formazione deve essere costante durante l’intera vita professionale e solo grazie ai corsi, agli stage e ad un quotidiano studio, possiamo migliorare le nostre competenze. In laboratorio, mi dedico alla produzione di un gelato attento alla ricerca di materie prime e agli accostamenti che rendono la degustazione e la valutazione una sfida golosa ed esalti sempre più la mia bella Reggio”.