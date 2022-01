Reggio Calabria – La grande squadra di “Mirco Gelateria”, materie prime di qualità e prodotti sempre stagionali

di Grazia Candido – Mirco è un giovane imprenditore che ama tanto la sua città e tra i suoi sogni, vi è anche quello di portare il suo buonissimo gelato all’Estero, farlo mangiare a chi non può venire nella sua splendida Reggio Calabria. Il 15 Giugno del 2016, il giovane 27enne insieme al fratello Fabio, ha aperto la sua gelateria a Pellaro, in Via Nazionale al numero civico 255, costituendo una squadra affiata e competente di giovani lavoratori reggini.



“La mia gelateria tradizionale di ultima generazione si basa su un principio cardine: utilizzare sempre materie prime di alta qualità ma, soprattutto, prodotti esclusivamente di stagione – afferma il gelatiere Mirco -. Dopo gli studi industriali e una piccola parentesi alla facoltà di Scienze Chimiche a Messina, ho deciso di imparare un mestiere che mi ha sempre affascinato. Sotto la guida e i consigli del maestro Pennestrì con il quale ho lavorato per 8 mesi, ho carpito tutto ciò che poteva servire per dare vita al mio sogno. E così è stato. Ogni giorno, preparo con cura e amore buonissimi gusti, ne abbiamo 24 che variano spesso in base alla stagionalità e alla mia creatività come il gusto Gocciole o il mio Nutella fatto con il 55% di crema di nocciole o anche il Semifreddo Baileys e Nocciola. Una vera delizia”.



Mirco Errigo sa bene che con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati. E lo ribadisce spesso quando racconta della sua “famiglia” di gelatieri.

“Siamo amici, compagni di avventura e di lavoro ma, soprattutto, siamo giovani talentuosi che amano soddisfare le esigenze e i gusti dei propri clienti – aggiunge l’imprenditore -. La famiglia della Mirco Gelateria è composta da me e mio fratello che si occupa della parte gestionale e amministrativa e poi, ci sono otto collaboratori tra cui tre in laboratorio, banconisti e camerieri. Lo scorso 18 Giugno, abbiamo ingrandito la gelateria aprendo una saletta con 25 posti a sedere, una location accogliente dove poter gustare comodamente il gelato artigianale e trascorrere qualche ora in pieno relax. Inoltre, quotidianamente, creiamo delle proposte super dolci e gustose per far sì che i momenti passati insieme, siano sempre più felici e memorabili”.



Mirco è un ragazzo che pur avendo un presente ben definito, non smette mai di sognare e spera di aprire una sua gelateria in Spagna o in Portogallo ma sa che ancora la sua formazione non è conclusa.

“Continuo a studiare nuove geometrie per dolci tradizionali riletti in chiave contemporanea, passando attraverso torte moderne e monoporzioni con creazioni di grande effetto estetico e, soprattutto, dal gusto incredibile. Se davvero vuoi fare bene questo mestiere, è necessario perfezionarsi sempre, confrontarsi con i maestri e rimanere umili – conclude Mirco -. L’Apar ci offre la possibilità di ampliare le nostre conoscenze e continuare a mostrare al mondo che anche al Sud ci sono delle vere eccellenze”.