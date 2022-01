Reggio Calabria – Inaugurazione della mostra “Il fumetto in biblioteca”

Sarà inaugurata lunedì 10 gennaio alle ore 10,00 presso la Villetta De Nava della Biblioteca Comunale la mostra “Il fumetto in biblioteca”, terzo momento espositivo nell’ambito del “Progetto De La Fontaine”, promosso congiuntamente dal Comune di Reggio Calabria, dal Garante per l’Infanzia della Città Metropolitana, dall’Associazione Anassilaos e dalla Biblioteca Pietro De Nava. La mostra filatelica offrirà un panorama, di necessità sintetico, sia del fumetto (comics in inglese e manga in giapponese) che dei più conosciuti e celebri cartoni animati (cartoons o anime) che spazia dai fumetti italiani (Diabolik, Tex, Corto Maltese, Cocco Bill, la Pimpa) …. a quelli belgi e francesi (Asterix, Tin Tin, Puffi, Boule et Bill, Gaston Lagaffe, Lucky Luke), all’argentino Mafalda, fino ai Supereroi americani e giapponesi e a Kassassuk, fumetto della Groenlandia. E non poteva ovviamente mancare Walt Disney con i suoi personaggi che hanno accompagnato tante generazioni di giovani lettori. Alla mostra anche un pannello di un giovane artista, Leonardo Manganaro, detto Leo, che per l’Associazione di Volontariato Agi-Duemila, ha realizzato il calendario 2022, illustrando i dodici mesi dell’anno.