Reggio Calabria, il Pd a Brunetti: “Integrare linee programmatiche del sindaco”

Il gruppo comunale del Partito Democratico come di consueto si è riunito presso la propria sede di Palazzo San Giorgio, erano presenti i nuovi consiglieri comunale Francesco Barreca, Teresa Pensabene, Ersilia Andidero il capo gruppo Giuseppe Francesco Sera ed alla presenza degli assessori comunali liberi da impegni istituzionali, ha ,nel solco del più ampio spirito di collaborazione che caratterizza la nostra convinta azione politica amministrativa al servizio della città, ampiamente discusso in merito ad alcune inefficienze ancora presenti in alcuni dei settori dell’ amministrazione comunale.

Nel corso della discussione è emersa la grande difficoltà di concretizzare il chiaro è articolato indirizzo politico, espresso in più riunioni con la stessa maggioranza, con l’azione posta in essere dai relativi settori amministrativi, i quali hanno come mandato quello di rendere concreta con i consequenziali atti amministrativi la linea tracciata dalla politica.

Pertanto, al solo fine di aprire un franco e incisivo dibattito nelle forze politiche presenti in maggioranza, il gruppo ha indirizzato una missiva a firma del capo gruppo al sindaco f.f. dott. Paolo Brunetti, nella quale sono evidenziati a parer nostro i settori sui quali bisogna concentrare l’attenzione e le risorse al fine della risoluzione di atavici problemi amministrativi.

In riferimento alla discussione di questi giorni relativa alla ridistribuzione delle deleghe ai consiglieri comunali ed alle presidenze delle commissioni consiliari ancora scoperte, a causa degli assestamenti di Giunta e alle varie interlocuzioni con tutte le forze politiche del centrosinistra, ci preme sottolineare che il nostro partito ha con grande senso di responsabilità offerto in tempi rapidi tre risorse tra i propri consiglieri, garantendo la presidenza della ottava commissione consiliare lasciata vacante dall’attuale assessore dott.sa Lucia Nucera, inoltre, grazie alla disponibilità della consigliera Nancy Iachino si completa nei ruoli con la vice presidenza, la III commissione consiliare ed infine il partito ha offerto la disponibilità, per una eventuale delega sindacale legata ai servizi di manutenzione, il tenace consigliere Francesco Barreca .

Infine, il gruppo si è interrogato sulla opportunità di integrare, aprendo una discussione in seno alla maggioranza, le linee programmatiche del sindaco, in particolare alla luce delle novità normative e finanziarie del periodo pandemico, con una serie fittissima di misure economiche introdotte settore per settore.

In conclusione il gruppo manifesta la propria soddisfazione, ed esprime gli auguri di un proficuo lavoro, per l’elezione congressuale dell’on. Nicola Irto alla segreteria regionale del Partito Democratico, ed è proprio dalla dichiarazione del nostro segretario, il quale sottolinea la grande partecipazione degli iscritti ai lavori congressuali sintomatica della voglia di intervento alla vita politica, che si deve ripartire per rendere sempre più forte e continuo il contatto con i territori e i cittadini.

Il Capo Gruppo