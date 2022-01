Reggio Calabria – Il giovane pasticcere Francesco Cusmano realizza il suo “Dolce sogno”

di Grazia Candido – Ha scelto di aprire la sua attività insieme alla moglie Angela in un momento difficile in cui la pandemia ha messo all’angolo tanti settori, ma il giovane 35enne Francesco Cusmano voleva realizzare il suo grande sogno: aprire una pasticceria e chissà, un giorno lavorare in laboratorio con i suoi due figli.

Francesco è l’esempio dell’imprenditoria giovanile coraggiosa, pronta a mettersi sempre in gioco e a rischiare perché “se ami davvero questa terra, non puoi scappare”.



“Ho aperto la mia pasticceria “Dolce sogno” a Cannitello l’otto luglio del 2021 dopo 15 anni di gavetta presso una azienda familiare – ci racconta l’imprenditore -. Terminato il Liceo scientifico, mi ero iscritto alla Facoltà di Economia e Commercio ma la passione per questo settore, il desiderio di portare avanti la tradizione, la storia e la genuinità dei prodotti calabresi è stato più forte tanto da farmi abbandonare l’università. Ma non sono pentito perché insieme a mia moglie, ho realizzato finalmente il nostro sogno”.



Il nome del locale rispecchia proprio il desiderio di Francesco e Angela, oggi stimati imprenditori che però, sanno bene che il percorso è tutto in salita ma sono fiduciosi e pronti ad affrontare le criticità del momento.

“I miei clienti ci dicono spesso che siamo stati folli ad aprire in un momento così delicato ma se non abbellisci la vita con un pizzico di sana follia, cosa ti resta? – domanda il pasticcere -. Il coraggio me lo hanno dato i miei due bambini, ho voluto creare qualcosa che restasse a loro un domani e, soprattutto, gli consenta di rimanere in questa terra così bella e complicata. Sono felice quando vedo che i miei prodotti, tutti creati artigianalmente e con materie di primissima qualità, sono apprezzati non solo in città, nella Regione ma anche all’Estero: lo scorso Natale i nostri torroni, panettoni, petrali sono arrivati sulle tavole di tantissimi italiani fuori casa”.



Quando si racconta, Francesco non nasconde la voglia di migliorare, di crescere professionalmente e di carpire i segreti dei maestri pasticceri importantissimi per l’affermazione della pasticceria calabrese nel mondo.

“La tradizione si sposa perfettamente con la modernità dei tempi. E’ un errore pensare che non abbiamo bisogno del sostegno, dei consigli dei veri maestri pasticceri – conclude il giovane imprenditore -. I seniors non devono mai mollare, sono la nostra vera guida e grazie a loro si è creata una unione costruttiva, solida ed efficace. L’Apar è riuscita a consolidare una sinergia tra i giovani pasticceri importanti per la loro creatività, inventiva, per il buon utilizzo della tecnologia e i veterani che placano sempre la nostra impulsività, sono più riflessivi e, soprattutto, hanno fatto conoscere al mondo intero l’unicità della pasticceria artigianale reggina e i suoi prodotti locali che in tanti ci invidiano”.