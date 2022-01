Reggio Calabria – Da Parigi a Villa San Giovanni, l’arte pasticcera del maestro Giorgio Lofaro

di Grazia Candido – Giorgio Lofaro non avrebbe mai immaginato di abbandonare Parigi, città dove è nato e cresciuto per tornare a Reggio Calabria terra d’origine del padre stravolgendo completamente una vita già pianificata. Oggi, all’età di 65 anni, il maestro pasticcere è felice ed orgoglioso del suo “Ideal Bar” sito a Villa San Giovanni e qui, all’interno del laboratorio, crea per i suoi affezionati clienti, tante e genuine bontà.

“Ho iniziato a lavorare in questo settore nel 1982 facendo esperienza come barista in alcuni locali reggini mentre la pasticceria l’ho aperta nel 1987 insieme ai miei fratelli – ci racconta Giorgio -. Oggi, gestisco l’attività da solo e il punto di forza dell’azienda è la collaborazione sinergica con i miei dipendenti e, ovviamente, la produzione rigorosamente artigianale. La mia è una pasticceria moderna che però, mantiene la tradizione valorizzando il patrimonio dolciario calabrese. Tra i prodotti molto richiesti ed apprezzati in città e in tutto il Paese, vi sono le piparelle (biscotti sottili e croccanti a base di mandorle, miele, spezie), le paste secche di mandorla, le torte classiche e la pasticceria fresca. Da due anni, a causa del Covid-19, siamo stati costretti a fermare la vendita all’Estero ma quello che mi fa più piacere, è la presenza di turisti che vengono appositamente per degustare le mie creazioni dolciarie”.



In un periodo in cui il settore della pasticceria continua a crescere, facendo sempre più leva su quel connubio indissolubile tra modernità e tecnologie, il maestro pasticcere Lofaro è legato a quel passato che “non può essere dimenticato” e che anzi, esalta l’equilibrio fra sapori diversi.

“Oggi, i ragazzi con la passione per l’arte pasticcera sono tanti e questo è un dato da non sottovalutare – aggiunge Giorgio -. Fare il pasticcere è un lavoro molto selezionato e se non si ha una preparazione adeguata, se non si fanno stage e corsi formativi, non si può arrivare a certi livelli. La gavetta è fondamentale e i pasticceri sanno che passione, sacrifici e fatica sono gli ingredienti principali. La pasticceria, come tutti i lavori artigianali, sono arte, estro e buon gusto, doti queste che non s’improvvisano ma che hanno bisogno di studio, applicazione, precisione”.