Reggio Calabria – Carducci-Da Feltre: straordinaria adesione alla vaccinazione

Massiccia partecipazione presso il punto vaccinale allestito all’Istituto Comprensivo “Carducci-Da Feltre” di Reggio Calabria. Per due giorni la grande palestra della Scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre” si è trasformata in un centro temporaneo per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. L’iniziativa, fortemente voluta dal dirigente scolastico Sonia Barberi, è stata organizzata nell’ambito della campagna “Open Vax School Day” promossa dalla Regione Calabria.

Al centro vaccinale temporaneo della scuola reggina potevano prenotarsi studenti e personale scolastico non solo del “Carducci-Da Feltre” ma anche di altri Istituti Comprensivi della città identificati dal Dipartimento di Prevenzione ASP di Reggio Calabria, ovvero “Lazzarino” Gallico, “Radice-Alighieri” Catona, “Falcomatà-Archi” e “Galilei-Pascoli”.

Al punto allestito al “Carducci-Da Feltre”, quindi, la macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione e con ottimi risultati: tante adesioni alla campagna vaccinale tra cui molti minori, con una buona partecipazione nella fascia d’età scolare pediatrica.

L’Istituto ha messo a disposizione gli ambienti necessari per svolgere le diverse fasi di attività, con ingresso e uscita differenziati, area check-in e sala d’attesa presso l’Aula Magna, sala medica e sala di osservazione nell’edificio della palestra. Sul piano logistico, l’aspetto medico è stato garantito dall’ASP di Scilla, mentre le attività organizzative e gestionali sono state curate dell’Istituzione scolastica.

Ai bambini e ai ragazzi che hanno aderito alla campagna vaccinale, infine, è stato consegnato un simpatico e colorato “attestato di coraggio” per “aver contribuito con la vaccinazione a sconfiggere il virus”.

“È stato un orgoglio per il nostro Istituto partecipare alla campagna ‘Open Vax School Day’ promossa dalla Regione Calabria”, ha affermato il dirigente scolastico dell’I.C. “Carducci-Da Feltre” Sonia Barberi. “È per noi una grande soddisfazione – ha proseguito – aver registrato una straordinaria adesione alla vaccinazione, soprattutto per quanto riguarda la fascia d’età scolare pediatrica. Il ‘Carducci-Da Feltre’ è diventato per due giorni un centro vaccinale temporaneo anche per studenti e personale di altri istituti della città, per raggiungere l’importante obiettivo di garantire la sicurezza tra i banchi di scuola. Ringrazio tutti i partecipanti – ha concluso la prof.ssa Barberi -, il personale della scuola, l’Asp e in particolare il dirigente medico Ernesto Giordano della Casa della Salute di Scilla”.