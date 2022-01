Reggio Calabria – Apre l’Officina dell’Arte Friends, nuovo “incubatore” culturale dell’attore Piromalli

di Grazia Candido – L’attore e direttore artistico dell’Oda, Peppe Piromalli dona alla città un nuovo “incubatore” di progetti culturali per promuovere l’arte in tutte le sue forme. In via Fata Morgana al numero civico 36, apre la casa dell’Officina dell’Arte o meglio, un’Officina in continua evoluzione dove si svolgeranno periodicamente, diverse iniziative culturali, momenti di formazione, incontri con la stampa e big del panorama locale e nazionale.

“Confortevole, accogliente, sorridente, interessante, la nostra nuova location è un piccolo progetto ambizioso, pensato per creare uno spazio di lavoro, ricerca e riflessione – spiega l’attore Piromalli -. Un luogo dove promuovere scambi culturali o anche solo per fare due chiacchiere, due sane risate e magari, incontrare qualche artista ospite delle nostre kermesse avvicinando ancor di più, il mondo dell’arte ai cittadini. Questo spazio sarà anche il nuovo botteghino dell’Officina dell’Arte per le stagioni teatrali al Cilea e al Metropolitano e lo apriremo al pubblico in questi giorni. Ci sono ancora dei lavoretti da ultimare ma chi volesse partecipare ai prossimi appuntamenti programmati dall’Oda, può acquistare o prenotare i biglietti solo qui, nella nostra nuova casa”.



L’Officina dell’Arte Friends è un punto di arrivo ma anche un nuovo inizio per l’attore Piromalli che, da sempre, ha posto al centro della sua lunga attività, la necessità di un autentico dialogo tra creatività umana e contesto locale, in un’adesione senza compromessi che cerca di dare corpo tangibile al divenire di una comunità in continua evoluzione.

“Nel cuore del centro storico a due passi dal teatro Cilea, la traversa accanto, ho dato forma ad un altro grande sogno e chissà magari, un giorno, questa sede potrebbe diventare un nuovo polo culturale sperimentale e un futuro centro di aggregazione cittadino – conclude il direttore artistico -. L’Officina dell’Arte Friends custodirà le testimonianze di eccellenze del teatro, della televisione, del cinema e sarà anche una casa ospitale nella quale liberare l’arte in tutte le sue espressioni. L’arte deve essere di tutti e per tutti”.

Per ulteriori info sui prossimi appuntamenti teatrali è possibile contattare il numero di telefono 349.7059379 o visitare la sede dell’Officina dell’Arte Friends in via Fata Morgana, dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.