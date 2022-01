Reggio Calabria – A Sant’Agata del Bianco, le dolcezze del maestro pasticcere Carneli

di Grazia Candido – A Sant’Agata del Bianco, un piccolo paesino di 594 anime, un giovane con tanti sogni da realizzare nel luogo dove è nato e cresciuto, decide di “abbracciare” la passione del padre e tuffarsi nel mondo della pasticceria. Un percorso lungo quello di Antonio Carneli, fatto di tanto studio, ore ed ore passate in laboratorio a carpire i segreti dei grandi maestri pasticceri per diventare un professionista del settore e quella voglia che lo accompagna anche oggi, di non arrendersi mai.

“Ho iniziato questo mestiere nel 1990 insieme a mio padre e dal 2002, la mia vita è tutta una dolcezza – ci scherza su il pasticcere -. Lavoro in laboratorio per creare delle bontà artigianali che rispecchiano la mia terra e, soprattutto, siano gradite alla clientela. Dalla tradizione e mettendoci tanta passione, nascono gli Amaretti, croccanti fuori e morbidi nel cuore, dal gusto dolce e delicato ma anche, le paste di mandorla molto apprezzate da grandi e bambini. Ormai, le feste di Natale sono finite ma siamo già pronti per il Carnevale e tra i prodotti di punta della mia pasticceria, vi sono le chiacchiere tradizionali, con la panna e con la crema”.



Antonio pur avendo solo 47 anni, è un imprenditore che sa guardare oltre l’orizzonte e, insieme alla moglie Giusy, mostra una pianificazione strategica d’impresa cioè, parte dalla propria vision per costruire tutta la struttura aziendale e da qui, perfezionare sempre la propria attività.

“L’auto-imprenditorialità è la leva più affidabile per l’occupazione dei giovani, protagonisti di questo settore che necessita di innovazione e creatività – aggiunge il maestro pasticcere -. A differenza dei veterani, professionisti che hanno portato l’arte del dolce ai massimi livelli, i giovani pasticceri sono coraggiosi, osano di più consolidando l’unione di due elementi fondamentali: tradizione e modernità. La mia azienda è a conduzione familiare ma con noi ci sono due dipendenti e spero che, un giorno, uno dei miei tre figli possa continuare questa mia splendida realtà. La mia bambina è incuriosita e colpita dalla manualità nella lavorazione e dalle tecniche che utilizzo per creare una torta o un panettone o un qualsiasi dolce e quando entra nel laboratorio, vorrebbe creare una bontà utilizzando le nostre materie prime, le vere eccellenze di un territorio ricco di bravissimi professionisti”.

Il maestro Carneli porta avanti da anni, un progetto nel quale si sono unite la manualità e l’originalità, la ricerca e la sperimentazione dando vita a straordinari capolavori dolciari che stupiscono ma non abbandonano il bagaglio di tradizione che fonda l’essenza stessa del settore dolciario.