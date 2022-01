Reggio Calabria – A Polistena le dolcezze del pasticcere Corrado Cosoleto

di Grazia Candido – La sua pasticceria ha compiuto 10 anni ma la sua storia inizia molto prima perché per lui “la vita è un dolce se glielo concedi”.

Prima di “approdare” in questo affascinante settore, l’imprenditore Corrado Cosoleto, classe ’66, terminati gli studi presso l’istituto superiore “G. Renda” (I.P.S.C.T) di Polistena, ha iniziato a lavorare nelle cucine sino a quando un giorno, decise di lasciare la ristorazione per dedicarsi anima e corpo alla pasticceria. Prende forma la sua creatura, il “Mery Bar”, un locale accogliente e familiare sito via Jury Gagarin al numero civico 22 a Polistena dove trascorre gran parte della sua vita per creare tante bontà dolciarie e non solo.



“Dal 2012, gestisco il mio bar con l’aiuto di una squadra affiatata, i miei dipendenti, giovani che come me amano fare questo lavoro – afferma il pasticcere -. Mi piace creare dolci, dare spazio alla creatività proponendo ai clienti sempre prodotti genuini, freschi, belli da vedere e soprattutto, buoni da mangiare. La pasticceria fresca, le torte come la Sinfonia (bavarese alla vaniglia, croccante di cioccolato bianco ai cereali e brunoise alla fragola, ricoperta di glassa aromatizzata all’arancia) e anche le prime colazioni, sono il nostro punto di forza ma abbiamo due prodotti che sono richiesti tutti l’anno e che, in un certo senso, rappresentano la mia attività. Sono la Pitta ‘mpigliata, un impasto di semola arricchito con il miele e olio d’oliva extravergine e il Pangiallo, un dolce le cui origini sono romane ma l’ho voluto riproporre alla calabrese con base di farina, miele, frutta candita e una glassa allo zafferano”.



Corrado non nasconde di essere ancora oggi, affascinato dal mondo delle ricette legate ai dolci e dalla possibilità di esprimere ciò che è diventato attraverso un lavoro artigianale e creativo come questo.

“Tutto quello che produco segue tradizione e cultura. La pasticceria è precisione ma anche, inventiva, creatività e studio – continua il pasticcere -. L’Apar sta facendo un lavoro impeccabile, determinante per la crescita del settore coinvolgendo i giovani in questa incredibile arte. I seniores possono aiutare tanto le nuove leve svelando loro i segreti, le tecniche e i procedimenti che hanno caratterizzato la nostra pasticceria e, allo stesso tempo, sono per noi importanti le idee, la determinazione, il coraggio e l’inventiva dei ragazzi che favoriscono la giusta fusione generazionale. Questo mestiere si è evoluto tanto e se si vuole crescere professionalmente e raggiungere alti livelli, è necessario studiare e migliorarsi ogni giorno”.