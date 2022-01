Presentato il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di Casignana

È stato presentato oggi il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile costituito lo scorso 5 gennaio a seguito di un avviso pubblico in conformità al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, nella seduta del’8 settembre 2021.

Il Gruppo ad oggi, è costituito da 20 volontari i quali hanno individuato il ruolo di Coordinatore nella figura dell’operatrice Marilena Iofrida.

L’attività del Gruppo si svolge in stretta relazione con il Sindaco, che per legge ne è il rappresentante legale, mentre, operativamente, il Gruppo è coordinato in base allo svolgimento delle attività di Polizia Locale e Protezione Civile, sempre operando nelle competenze riservate per legge.

“La costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile – dichiara il Sindaco Avv. Rocco Celentano – è un altro passaggio chiave per Casignana. Il periodo di emergenza sanitaria ci ha fatto capire quanto sia importante la rete della solidarietà e oggi il Comune può contare su una struttura pienamente operativa in grado di dare risposte efficaci ai cittadini e di muoversi sotto il coordinamento istituzionale dell’Ente che oggi rappresenta una garanzia per tutti. Grazie pertanto, al Comandante della Polizia Locale Nunzio Caridi, il quale ha permesso il raggiungimento di tale obiettivo, offrendo al Comune di Casignana un valido “braccio” operativo che saprà incidere positivamente nella quotidianità dei suoi cittadini”.

“Si conclude un percorso molto importante – dichiara il Vice Sindaco Franco Crinò – che l’Amministrazione ha fortemente voluto e portato a termine in era Covid, in un contesto frammentato e nel quale sono indispensabili punti di riferimento locali. Superata la fase di emergenza sanitaria sarà certamente ancora più piena l’azione del Gruppo Comunale.”