Ponte Stretto, Vono: “Ok studio fattibilità ma lavori partano entro fine legislatura”

“La notizia dell’avvio di uno studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del Ponte dello Stretto di Messina è sicuramente positiva per quanto concerne la volontà di realizzare un’opera strategica per il rilancio del Mezzogiorno e di tutto il paese ma la richiesta dell’Intergruppo parlamentare per il Ponte sullo Stretto è che i lavori comincino prima della fine della legislatura. Siamo sempre in attesa di incontrare il Ministro Giovannini per ribadire anche la richiesta, già proposta al Presidente Draghi, di un aggiornamento del progetto esistente con tutto quanto potrà essere individuato dagli studi di fattibilità. Ricordiamo infatti che esiste un progetto appaltato e quindi immediatamente cantierabile che permetterebbe ai cittadini di avere un’opera ingegneristica eccezionale e unica a livello mondiale, 12 mila nuovi posti di lavoro e 100 mila assunzioni di indotto e altre opere a terra con tutti gli interventi di compensazione tra cui ferrovie, metro e collegamenti stradali. In questo Parlamento c’è un fronte trasversale politico mai esistito che può far partire l’opera, è una occasione da cogliere subito senza perdere ulteriore tempo. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono, vice presidente della Commissione Trasporti di palazzo Madama e coordinatrice dell’ Intergruppo parlamentare per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.