Ok in Commissione alla mozione sulla sanità, Quartuccio: “Sbloccare assunzioni di medici ed operatori sanitari nelle strutture ospedaliere reggine”

d’intenti e la collegialità nelle scelte. Questa mozione, votata dall’intera maggioranza, ha anche raccolto il parere favorevole di qualche componente delle opposizioni che, in larga parte, si sono astenute. È, comunque, un buon segnale. Insieme, infatti, al di là delle differenze politiche, si possono ottenere risultati decisivi per la sorte della nostra comunità. In questo senso, va promosso il lavoro svolto dalla commissione che, su un tema delicato, si è mostrata sensibile accogliendo alcuni emendamenti ed approfondendo ogni questione senza lasciar nulla in sospeso. Adesso, toccherà all’aula di Palazzo San Giorgio e, subito dopo, ai responsabili della Sanità nazionale e locale. In questa fase storica, c’è davvero bisogno di uno scatto in avanti perché la nostra Salute non resti, ancora una volta, indietro».