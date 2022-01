Moduli vaccini Calabria e consenso informato, i fogli da stampare e compilare

“Per agevolare gli utenti, si allega – si legge sul sito della Protezione Civile Calabria – la modulistica necessaria per la vaccinazione anti Covid-19, valida per la prima, seconda e terza dose, sia per gli adulti che per i bambini.

I moduli possono essere scaricati e compilati tranquillamente prima di giungere al punto vaccinale.

MODULISTICA VACCINAZIONE COVID COMPLETA

Modulo Consenso Informato per vaccinazione fascia 5-11 anni : da compilare per la fascia 5-11 anni al posto del “modulo di consenso D”.