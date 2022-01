Migranti, Occhiuto: “Regione promuove tavolo per risolvere problema tendopoli San Ferdinando”

“Bene ha fatto il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, ad annunciare l’imminente smantellamento della tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro.

Non è accettabile che nel 2022 possa ancora esistere un luogo nel quale non viene assicurata la legalità, la dignità dell’individuo, la possibilità di una normale convivenza civile.

La Regione Calabria è pronta a fare la sua parte.

Innanzitutto lavoreremo per troveremo le risorse per procedere alla bonifica dell’area interessata, e, già dalla prossima settimana, promuoveremo un tavolo permanente con tutte le istituzioni interessate – in primis i Comuni di San Ferdinando e di Gioia Tauro – per affrontare e risolvere la questione”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.